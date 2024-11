Carga com 46 quilos de skunk é apreendida pela PRF na BR-163, em Santarém

Uma carga ilícita com 46,3 kg de uma substância semelhante ao skunk, a ‘supermaconha’ modificada em laboratório, foi apreendida no quilômetro 974 da BR-163, município de Santarém, oeste do Pará. A ação que localizou o entorpecente ocorreu na manhã do último sábado (23/11) e foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com a Polícia Militar (PM/PA).

Conforme a PRF, o flagrante ocorreu por volta das 11h20 quando os policiais abordaram um veículo e, durante a inspeção, encontraram 41 tabletes de substância que aparentava ser skunk. O material estava escondido em duas caixas de papelão. No momento do flagrante, o condutor do carro foi questionado sobre a droga e informou que receberia a quantia de R$ 10 mil reais para levar a droga até o município de Trairão, no sudoeste do Pará.

Após a droga ser encontrada e o veículo ser inspecionado, o condutor foi preso e encaminhado, juntamente com o entorpecente, para a Delegacia de Polícia Civil de Santarém. No local seriam realizados os procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.