Apreensão de 77 Kg de skunk é realizada na Base Integrada Fluvial Antônio Lemos, em Breves

Uma apreensão de 77 Kg de entorpecentes semelhantes à maconha, do tipo “skunk”, foi realizada na manhã da última segunda-feira (11/11), policiais da Base Integrada Fluvial Antônio Lemos, de Breves, no arquipélago do Marajó. O material estava em duas carretas e tinham Belém como destino final.

Essa ação foi coordenada pelo Grupamento Fluvial (Gflu), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A droga foi conduzida à Base Integrada e, posteriormente, à Polícia Civil de Breves, para abertura de investigação e procedimentos cabíveis.

A fiscalização foi feita por volta de 10h45, em uma abordagem de prevenção ao empurrador “Jean Filho LX”, que levava duas balsas: “Giovan XVIII” e “Isabele XXV”, ambas oriundas de Manaus (AM).

Conforme informações divulgadas pela Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a diligência encontrou 70 tabletes desses entorpecentes, com o auxílio do cão farejador Thor, do Batalhão de Ação com Cães (BAC), da Polícia Militar.

Imagem mostra entorpecentes apreendidos em Breves, no Marajó (Foto: Divulgação)

O diretor da GFlu, coronel José Vilhena, avaliou a ação como eficaz e essencial para a segurança dos rios amazônicos.

“As fiscalizações fluviais são essenciais para garantir a segurança e a ordem em nossos rios e vias navegáveis. Elas não são apenas uma medida preventiva, mas um instrumento fundamental para coibir uma série de crimes, desde o tráfico de drogas e armas até a pesca ilegal e o desmatamento ilegal nas margens dos rios. Em mais uma ação conseguimos apreender uma grande quantidade de drogas, e tirar de circulação”, comentou o diretor.