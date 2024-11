Motos se envolvem em acidente com caminhão e uma pessoa morre no Marajó

Um acidente de trânsito grave deixou um motociclista morto e outro ficou ferido na manhã desta segunda-feira (11/11) em Breves, no arquipélago do Marajó. Os bombeiros atenderam a ocorrência. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Danilo Sales Bentes.

O acidente aconteceu na estrada de Breves, próximo ao Grupamento do Corpo de Bombeiros. Duas motos colidiram após a tentativa de ultrapassagem de um caminhão dar errado. Nenhum dos motociclistas estaria usando o capacete no momento do acidente, segundo informações dos bombeiros.

VEJA MAIS

Danilo, que conduzia uma das motos, tentou ultrapassar o caminhão, mas bateu na lateral do veículo e acabou perdendo o controle. A moto invadiu a pista contrária e atingiu outro motociclista que vinha na direção oposta.

Os bombeiros confirmaram a morte de Danilo Bentes ainda no local do acidente. A segunda vítima foi socorrida e encaminhada com quadro estável para o Hospital Regional de Breves.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que apura as circunstâncias do acidente. Segundo o comunicado do órgão, "uma segunda vítima foi encaminhada para atendimento médico. O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou socorro as vítimas. Por este motivo, não houve prisão, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi encaminhado à delegacia de Breves para prestar depoimento. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".