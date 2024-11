Corpo em decomposição é encontrado dentro de córrego próximo a BR-230, em Altamira

O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro de um córrego próximo a rodovia BR-230, a Transamazônica, no bairro Brasília, em Altamira, sudoreste do Pará. A vítima foi encontrada na tarde de domingo (10/11) e teria sinais de esfaqueamento pelo corpo e estava enrolada em uma rede. Ainda não há informações sobre a identidade do homem.

Conforme os relatos policiais, uma guarnição foi informada sobre o corpo por volta de 16h30. Ao chegar no local, foram informados por moradores que a área estava com vários urubus, o que chamou atenção dos vizinhos. Quando as pessoas foram verificar do que se tratava, sentiram um forte odor e encontraram o cadáver. Os policiais verificaram o corpo e viram pelo menos seis lesões que seriam de golpes de arma branca.

Após a chegada da Polícia Científica no local, os peritos informaram que possivelmente o cadáver teria sido desovado no córrego. Na área, não teria sinais aparentes de execução ou de luta corporal. O corpo da vítima passou pela análise e depois foi removido para o Instituto Médico Legal. Nenhum familiar foi até a delegacia para localizar o corpo. "A Polícia Científica do Pará informa que foi acionada para a remoção de um corpo do sexo masculino, ainda não identificado, e que aguarda familiares para identificação e liberação", comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.