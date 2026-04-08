Carga com 122 tabletes de maconha, somando 106 kg, é apreendida em Altamira

Cerca de 122 tabletes de maconha foram apreendidos em uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu na tarde de terça-feira (7). O entorpecente, que totalizou 106 kg, estava escondido em um fundo falso na lataria de uma caminhonete. Um homem foi preso.

Durante a fiscalização da PRF, os agentes abordaram o carro de passeio para averiguação de rotina. Conforme a equipe, o nervosismo do condutor, somado a inconsistências nas informações sobre o transporte, despertou a atenção. Os policiais decidiram realizar uma inspeção minuciosa no veículo.

Durante a vistoria, os agentes localizaram o material oculto na estrutura da caminhonete. A carga somou 122 tabletes que, submetidos à balança, totalizaram 106 kg de entorpecentes de substância que aparentava ser maconha.

Diante do flagrante, o condutor do veículo foi detido e conduzido, juntamente com a carga ilícita, para a Seccional de Polícia Civil de Altamira, visando à realização dos procedimentos cabíveis. Ele poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.