Polícia

Polícia

'Capim' é preso durante força-tarefa policial por matar homem a tiros no Marajó

De acordo com as autoridades, testemunhas relataram que a motivação do crime tinha sido uma discussão por cigarro

O Liberal
fonte

A foto em destaque mostra policiais civis com o suspeito algemado. (Foto: Divulgação | PC)

Donizete Barbosa Baena, conhecido pelo apelido de “Capim”, foi preso pelas polícias Civil e Militar na manhã desta terça-feira (9/12) por suspeita de matar Mairon de Jesus Barboza Reis a tiros às margens do Alto Rio Atuá, zona rural de Muaná, no Marajó. De acordo com as autoridades, testemunhas relataram que a motivação do crime tinha sido uma discussão por cigarro.

As autoridades souberam do caso no fim da madrugada desta segunda-feira (8/12) e se deslocaram até o local. A esposa do suspeito disse aos agentes que presenciou o delito e apontou o companheiro como o autor do disparo que matou Mairon no domingo (7/12). Desde então, as autoridades seguiam atrás dele.

O delegado Felipe Mendonça requereu a prisão preventiva de “Capim” e o pedido foi aceito pelo Juízo da Vara Única de Muaná, após manifestação favorável do Ministério Público do Pará (MPPA).

Para localizar o suspeito, houve uma força-tarefa entre a PC e a PM. Donizete foi encontrado em residência escondida, de difícil acesso, também no Alto Rio Atuá. Ele se entregou sem oferecer resistência e está à disposição do Poder Judiciário.

