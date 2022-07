Caminhonete com galões de combustível avança preferencial, bate em veículos e capota

Uma caminhonete Hillux colidiu com um veículo Onix no cruzamento da 10ª rua com a travessa 13 de Maio, no bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do estado, no início da tarde deste domingo (17). De acordo com imagens de uma câmera de segurança da via, a caminhonete avançou a preferencial e provocou o acidente. As informações são do site Giro Portal. O Corpo de Bombeiros informou que a Hilux estava carregada com tambores de diesel e, por esse motivo, precisou tomar medidas de segurança para evitar uma possível explosão.

Ao avançar a preferencial em alta velocidade, o motorista da caminhonete Hilux foi atingido por um carro modelo Onix, de cor preta. Pessoas que passavam pelo local ficaram impressionadas com o fato de no Ônix haver um bebê recém-nascido, que não se feriu.

Após o choque com o Ônix, a Hillux bateu em outros dois veículos que estavam estacionados, um Toyota Corola e um Fiat Siena. A informação é de que seis pessoas estavam na caminhonete, duas delas precisaram de atendimento e foram encaminhadas para o hospital. Larissa Silva de Sousa, de 20 anos, sofreu um corte profundo na cabeça e escoriações, e Darli Oliveira da Silva, de 24 anos, apenas escoriações.



O condutor que provocou o acidente, ainda não identificado, também sofreu escoriações. Há vídeos que circularam nas redes sociais mostrando este homem discutindo com algumas pessoas no local. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.