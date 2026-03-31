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Polícia

Caminhão tomba no viaduto do Coqueiro e gera congestionamento em Ananindeua

Vídeos compartilhados mostraram o momento em que o automóvel tomba na via

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o caminhão tombado no viaduto do Coqueiro. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um caminhão tombou na manhã desta terça-feira (31/3) no viaduto do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém. O sinistro provocou congestionamento na avenida Mário Covas e também na BR-316. Até agora, as circunstâncias do tombamento do automóvel de carga não foram divulgadas. Não houve feridos. 

Nas redes sociais, vários vídeos foram compartilhados. Em um deles, é possível ver pessoas próximas ao caminhão tombado. “Eu cheguei e já estava inclinado. Falei para o cara (condutor) cortar logo as cordas para tirar a carga de cima, mas a teimosia acabou gerando isso aqui”, disse o cinegrafista amador.

Apesar do relato de que o caminhão estaria, supostamente, com sobrepeso de carga, nenhum órgão oficial confirmou que essa hipótese tenha ocasionado o sinistro. Em nota, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou às 10h que uma das pistas do viaduto está interditada após o tombamento de um caminhão durante a subida da estrutura. "Não há registro de feridos. Agentes de fiscalização estão no local organizando o fluxo de veículos. A empresa responsável pelo caminhão é aguardada para realizar a retirada do veículo", comunicou o Detran.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SEMUTRAN), comunicou que não foi acionada para atender à ocorrência em questão.

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