Caminhão tomba e causa engarrafamento na Br-316, sentido Marituba

Um caminhão de grande porte tombou no KM-18 da BR-316, em Marituba, na manhã desta quarta-feira (27). Devido ao incidente, um grande engarrafamento se formou no sentido Belém - Marituba. Conforme as informações inciais, tudo teria ocorrido quando o veículo tentou fazer o retorno na pista e uma das rodas derrapou para dentro do canteiro central.

Segundo informações de motoristas, o acidente ocorreu por volta de 11hrs da manhã. Desde então, um grade congestionamento se formou e já atingia condutores que estavam próximos ao município de Benevides, na região metropolitana de Belém.Imagens que circulam nas redes sociais mostram o grande engarrafamento e os condutores reclamando do trânsito. Além disso, algumas pessoas registraram o caminhão parado no retorno, próximo a uma instituição de ensino, com as rodas traseiras dentro do canteiro central. Ainda não há mais informações sobre as circunstâncias do acidente.

Devido ao incidente, os condutores de Belém também tiveram que enfrentar congestionamento. Na Br-316, sentido Ananindeua - Belém, o trânsito estava lento e os motoristas trafegavam com dificuldades.