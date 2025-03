Caminhão-tanque tomba em Abaetetuba e condutor morre após ser socorrido

Salatiel Bezerra de Souza, de 39 anos, morreu depois que o caminhão-tanque que ele conduzia tombou na Estrada de Beja, em Abaetetuba, no nordeste do Pará. O acidente de trânsito, que é investigado pela Polícia Civil, aconteceu na segunda-feira (3/3).

De acordo com a PC, a vítima estava sozinha no automóvel de carga quando o sinistro aconteceu. Até o momento, as autoridades tentam esclarecer o episódio e, inclusive, se outro veículo possivelmente teve envolvimento nisso. Uma das suspeitas é de que o caminhão-tanque teria tombado sozinho. No entanto, nenhuma hipótese é descartada pela Delegacia de Abaetetuba, que é responsável pela investigação do acidente.

Após o tombamento do automóvel, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para retirar Salatiel, que ficou preso nas ferragens do caminhão-tanque. Apesar de ter tido várias fraturas, o CBMPA conseguiu socorrer o condutor ainda com vida e o encaminhou até o Hospital Regional Santa Rosa. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na segunda (3/3).

A família do caminhoneiro procurou a Polícia Civil para informar o acidente e relatou que o automóvel dirigido por Salatiel transportava óleo diesel. A PC segue apurando o caso e já solicitou a perícia de local de crime, que pode ajudar a entender como o sinistro ocorreu.