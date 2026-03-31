Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Caminhão-tanque explode e interdita PA-475, em Moju

De acordo com a Rota do Pará, há registro de mortes e o número ainda será oficialmente confirmado pelas equipes de resgate

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o caminhão-tanque pegando fogo na via. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um caminhão-tanque explodiu na manhã desta terça-feira (31), na rodovia PA-475, em Moju, no nordeste do Pará. Duas carretas colidiram frontalmente, sendo que uma delas transportava combustível. De acordo com a Rota do Pará, há registro de mortes e o número ainda será oficialmente confirmado pelas equipes de resgate. 

A Rota do Pará disse, por meio de nota, que foi acionada para atender ao grave acidente que ocorreu no km 25 da rodovia estadual, envolvendo colisão frontal entre duas carretas, com registro de explosão.

A concessionária informou que mobilizou suas equipes operacionais, com envio de ambulâncias, viaturas para sinalização da via, caminhão-pipa para apoio à ocorrência e acionamento dos órgãos competentes, incluindo o Corpo de Bombeiros. “Há registro de vítimas fatais, e o número ainda será oficialmente confirmado pelas equipes de resgate. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis”, comunicou.

Em razão da gravidade do acidente, as duas pistas da rodovia estão temporariamente bloqueadas para garantir a segurança das equipes e dos usuários. No momento, não há previsão para liberação da via.

A Rota do Pará reforçou que permanece à disposição das autoridades, colaborando integralmente com os trabalhos em andamento, e reforça seu compromisso com a segurança de todos que trafegam nas rodovias sob sua concessão.

O condutor da carreta que transportava combustível, Fabio Jorge Brandão Do Nascimento, foi levado para a Unidade Pronto Atendimento (UPA) do município.

A Prefeitura de Moju lamentou o sinistro e afirmou que continua acompanhando a situação e prestando todo o suporte necessário. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos das vítimas, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”, comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA e da Polícia Civil sobre o episódio A reportagem aguarda retorno. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

caminhão-tanque

explode

interdita

pa-475

moju
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Caminhão-tanque explode e interdita PA-475, em Moju

De acordo com a Rota do Pará, há registro de mortes e o número ainda será oficialmente confirmado pelas equipes de resgate

31.03.26 11h23

POLÍCIA

Operação da PF apura fraudes em licitações e corrupção no sul do Pará

De acordo com a Polícia Federal, a análise de editais e de contratos realizada pelo órgão identificou indícios claros de direcionamento e fragilidades na competitividade

31.03.26 10h50

POLÍCIA

Motorista de carro morre após colisão com carreta na BR-163, em Trairão

Por volta das 21h30, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na rodovia

31.03.26 10h03

POLÍCIA

Caminhão tomba no viaduto do Coqueiro e gera congestionamento em Ananindeua

Vídeos compartilhados mostraram o momento em que o automóvel tomba na via

31.03.26 9h16

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Caminhão tomba no viaduto do Coqueiro e gera congestionamento em Ananindeua

Vídeos compartilhados mostraram o momento em que o automóvel tomba na via

31.03.26 9h16

POLÍCIA

Colisão entre carros resulta na morte de pedestre em Castanhal

Segundo a Polícia Militar, um dos veículos envolvidos na batida atingiu uma mulher que transitava na área

31.03.26 8h34

SEGURANÇA

Mais de 400 ocorrências foram atendidas por totens de segurança no Pará; metade foi na RMB

Instalados em 26 municípios, os equipamentos permitem acionamento imediato de viaturas e monitoramento inteligente das ruas

31.03.26 8h00

POLÍCIA

Operação da PF apura fraudes em licitações e corrupção no sul do Pará

De acordo com a Polícia Federal, a análise de editais e de contratos realizada pelo órgão identificou indícios claros de direcionamento e fragilidades na competitividade

31.03.26 10h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda