Caminhão-tanque explode e interdita PA-475, em Moju

Um caminhão-tanque explodiu na manhã desta terça-feira (31), na rodovia PA-475, em Moju, no nordeste do Pará. Duas carretas colidiram frontalmente, sendo que uma delas transportava combustível. De acordo com a Rota do Pará, há registro de mortes e o número ainda será oficialmente confirmado pelas equipes de resgate.

A Rota do Pará disse, por meio de nota, que foi acionada para atender ao grave acidente que ocorreu no km 25 da rodovia estadual, envolvendo colisão frontal entre duas carretas, com registro de explosão.

A concessionária informou que mobilizou suas equipes operacionais, com envio de ambulâncias, viaturas para sinalização da via, caminhão-pipa para apoio à ocorrência e acionamento dos órgãos competentes, incluindo o Corpo de Bombeiros. “Há registro de vítimas fatais, e o número ainda será oficialmente confirmado pelas equipes de resgate. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis”, comunicou.

Em razão da gravidade do acidente, as duas pistas da rodovia estão temporariamente bloqueadas para garantir a segurança das equipes e dos usuários. No momento, não há previsão para liberação da via.

A Rota do Pará reforçou que permanece à disposição das autoridades, colaborando integralmente com os trabalhos em andamento, e reforça seu compromisso com a segurança de todos que trafegam nas rodovias sob sua concessão.

O condutor da carreta que transportava combustível, Fabio Jorge Brandão Do Nascimento, foi levado para a Unidade Pronto Atendimento (UPA) do município.

A Prefeitura de Moju lamentou o sinistro e afirmou que continua acompanhando a situação e prestando todo o suporte necessário. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos das vítimas, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”, comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA e da Polícia Civil sobre o episódio A reportagem aguarda retorno.