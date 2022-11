Caminhão-tanque carregado de combustível explode em posto de Dom Eliseu; ninguém se feriu

Um caminhão-tanque carregado de combustível explodiu no início da noite desta quinta-feira (17) na área de estacionamento de um posto de gasolina, próximo da rodovia BR-010, na altura do quilômetro 18, bairro Flor do Ipê, na cidade de Dom Eliseu, região sudeste do Pará. O 51º Batalhão de Polícia Militar (51º BPM) não soube informar como o caso iniciou, apenas que a explosão ocorreu por volta de 18h. Ninguém ficou ferido. Informações preliminares repassadas à Polícia Rodoviária Federal (PRF), são de que o veículo estaria carregando contêiners de 500 litros com diesel para tratores.

De acordo com a Polícia Militar (PM), até às 19h54 desta quinta, o fogo ainda não tinha sido controlado. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) de Paragominas, que fica a mais de 160 km de distância de Dom Eliseu, foram acionadas para ajudar no combate de resfriamento.

Vídeos compartilhados nas redes sociais sobre o caso

Filmagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o caminhão-tanque é consumido pelo fogo. O caso teria acontecido em um posto de gasolina de Dom Eliseu. É o que afirma o cinegrafista amador que registrou tudo. “Explodiu um caminhão tanque no posto do ‘Tungão’, em Dom Eliseu. Eu estava fazendo entrega (...) e só ouvi o estouro”, disse um homem não identificado.

Explosões e o medo de pedestres

Outros vídeos que também circulam em aplicativos de mensagens instantâneas relatam que explosões foram registradas após o caso ter iniciado no caminhão-tanque. “Tive que me afastar de lá, porque estava tendo várias explosões. Uma explosão atrás da outra”, comenta o pedestre.

A PM não comentou sobre explosões em outros veículos. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes acerca do caso ao CBMPA e aguarda retorno.