Caminhão pega fogo na PA-150 e motorista é carbonizado

O motorista de um caminhão-tanque morreu carbonizado após o veículo pegar fogo e ser completamente consumido por chamas. O acidente aconteceu por volta das 11h30 deste sábado (29), na rodovia PA-150, a cinco quilômetros da cidade de Tailândia, no nordeste do Pará.

Identificado como José Willian Alves, de apenas 32 anos de idade, o motorista teria perdido o controle do veículo enquanto dirigia a trabalho e, então, batido em um poste. A estrutura do poste veio abaixo e ao ser derrubado, a descarga elétrica dos fios de alta tensão do poste causaram o incêndio imediatamente.

O caminhão-tanque transportava vinte mil litros de óleo diesel, saindo de Belém, capital do Pará, com destino a Parauapebas, sudeste do Pará.

Moradores do entorno da rodovia chegaram a chamar o Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Urgência (Samu) com relativa rapidez, mas quando o resgate enfim chegou, o motorista do caminhão-tanque já estava morto. Uma grande coluna de fumaça seguiu pairando pela rodovia PA-150 mesmo horas após o ocorrido.