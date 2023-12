Caminhão pega fogo na BR-316, em Ananindeua

Um caminhão pegou fogo na rodovia federal BR-316, nesta terça-feira (26), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém. Não há informações oficiais sobre o que teria iniciado o incidente. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), três pessoas que inalaram fumaça foram atendidas e passam bem.

Em nota, o CBMPA disse à redação integrada de O Liberal que foi responsável por atuar na contenção do fogo. “O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que controlou as chamas do veículo. Três pessoas que inalaram fumaça foram atendidas e passam bem”, diz o comunicado.