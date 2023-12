Caminhão bate em estação do BRT Metropolitano e causa engarrafamento na BR-316

Uma carreta que transportava centenas de caixas de biscoito colidiu, por volta das 6h15 da manhã desta sexta-feira (1), com uma estrutura em construção que faz parte do BRT Metropolitano, na BR-316. De acordo com as autoridades de trânsito, o trecho faz parte de Ananindeua, área de grande fluxo em todas as horas do dia, o que acabou gerando um enorme engarrafamento. Segundo testemunhas, o veículo envolvido no caso seguia no sentido de quem sai de Ananindeua rumo a Belém. Ninguém se feriu.

Populares teriam relatado que o condutor da carreta tentou utilizar a pista expressa do BRT para fugir do trânsito na área. No entanto, não percebeu que o baú do caminhão era alto demais para passar por baixo da estrutura de uma estação que ainda está em construção. Assim, o carro atingiu a estrutura e ficou preso, completamente danificado. As caixas com a carga transportada ficaram jogadas na via e muitas pessoas teriam se aproveitado da situação para levar os produtos.

Em nota, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) informou que placas de sinalização na BR 316 orientam que veículos pesados devem usar a faixa liberada de asfalto e que são proibidos de usar os desvios ao longo da rodovia.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) também informou que o motorista foi autuado por trafegar em local proibido e que equipes de fiscalização estão na área orientando o tráfego. O Detran reforça ainda que o trânsito de veículos pesados, do km 01 ao 18 da BR 316, é restrito entre os horários de 7h e 10h e das 17h às 21h, de segunda a sábado.