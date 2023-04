Caminhão boiadeiro tomba na BR-010, no interior do Pará; não houve vítimas

Um caminhão que transportava bois tombou, no início da tarde desta quinta-feira (27), no quilômetro 315 da rodovia federal BR-010, em Irituia, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve interdição na estrada e nem vítimas. O motivo do acidente, que teve apenas danos materiais, só será revelado após a perícia.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o veículo tombado fora da pista e algumas pessoas próximas. A PRF não soube dizer quantos bois estavam dentro do automóvel, mas alegou que, quando os agentes chegaram no trecho do acidente, os animais tinham sido socorridos.

Até às 15h45 desta quinta-feira (27), a polícia informou à redação integrada de O Liberal que o veículo ainda estava no local do acidente, porém, completamente fora da rodovia.