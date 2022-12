Câmeras flagram tentativa de assalto no bairro do Marco, em Belém; vídeo

Câmeras de segurança flagraram o momento em que duas mulheres sofrem uma tentativa de assalto na passagem Jarina, localizada no bairro do Marco, em Belém. O caso ocorreu na noite do último domingo (27).

Assista:

As imagens mostram que as vítimas caminhavam pela rua, quando um carro para na esquina da passagem, um homem desce do veículo e anuncia o assalto. As duas mulheres correm e o assaltante tenta alcançá-las, mas, por algum motivo, retorna ao carro e foge.

Em nota enviada ao O Liberal, a Polícia Civil informa que o caso está sendo investigada por meio da Delegacia do bairro do Marco. As imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e apurações estão sendo feitas para identificar as pessoas envolvidas.

A Polícia Civil reforçou também que informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia 181. O sigilo é garantido.