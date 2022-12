Homem desmaia durante agressão após suposta tentativa de assalto em Marabá

Um homem, identificado como Romildo Braga da Silva, foi agredido a pauladas até desmaiar, na avenida Floriano Peixoto, bairro São Félix I, em Marabá, sudeste do Estado, no final da manhã de ontem (30). A violência teria sido motivada porque o homem supostamente tentou assaltar uma pessoa, mas ela reagiu junto a outros populares. As informações são do Correio de Carajás.

Quando os policiais militares chegaram ao local da agressão, após acionamento do Núcleo Integrado de Operações (Niop), o homem estava no chão. Os agentes foram informados que Romildo teria tentado roubar um celular, mas a tentativa de assalto foi frustrada pela reação do alvo e de pessoas que estavam próximas, que o agrediram com pedaços de pau. Os responsáveis pela tentativa de linchamento fugiram.

O homem recebeu socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado até o Hospital Municipal de Marabá (HMM). Após receber alta, ele deve ser posto em liberdade, já que a suposta vítima que ele tentou assaltar não denunciou a ocorrência.