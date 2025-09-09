Capa Jornal Amazônia
Câmera registra momento em que dupla assalta loja de celulares no Acará

Um detalhe que chama atenção é que, em nenhum momento, os criminosos exibem armas durante o crime

Câmera registra momento em que dupla assalta loja de celulares no Acará. (Reprodução/ redes sociais)

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que dois homens se passaram por clientes e assaltaram uma loja de venda de celulares no município do Acará, no nordeste paraense.

As imagens mostram que, ao entrar no estabelecimento, os criminosos renderam uma funcionária e a obrigaram a colocar produtos dentro de uma mochila. Um dos suspeitos, vestido com camisa clara, chegou a sentar em uma cadeira enquanto observava a porta da loja, para verificar se alguém se aproximava. Em seguida, ele também começou a recolher os objetos, assim como o comparsa.

Durante a ação, os assaltantes encheram duas mochilas com os produtos roubados. Antes de deixar o local, ainda obrigaram a funcionária a entregar a renda da loja. Um dos homens saiu primeiro, aparentemente para não levantar suspeitas, e logo depois o outro comparsa deixou o estabelecimento.

Um detalhe que chama atenção é que, em nenhum momento, os criminosos exibem armas durante o crime. Até o momento, não há informações sobre a rota de fuga da dupla. Informações que ajudem a polícia a localizar os suspeitos podem ser repassadas por meio do número 181 (disque denúncia). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.

Palavras-chave

assalto a loja de celulares

acará nordeste paraense

dupla assalta loja

