Câmera flagra arrombamento e furto de loja em Itaituba

Uma câmera de segurança registrou o arrombamento e furto de uma loja de óculos na madrugada desta quinta-feira (24/4), em Itaituba, no sudoeste do Pará. Ao que tudo indica, dois homens teriam participado do crime.

As imagens foram divulgadas pelo Giro Portal. O primeiro suspeito, que aparenta ser jovem e vestia bermuda jeans, boné claro e camisa, entrou no estabelecimento por volta das 3h. Duas horas depois, o segundo homem, que não chegou a ser filmado, teria passado em frente à loja e também acessado o interior da loja, ainda conforme o Giro Portal.

Entre os produtos levados estão: óculos, relógios, um celular e R$ 250 que estavam no caixa. Até o momento, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de participação no crime.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que “as equipes da Seccional de Itaituba trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no furto”.