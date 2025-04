Suspeito de assaltar loja e levar ovos da Páscoa, dinheiro e joias é preso em Moju

Um homem foi preso suspeito de assaltar uma loja de chocolates em Moju, no nordeste do Pará. Na ação, que ocorreu no sábado (19), o suspeito teria roubado dinheiro, celulares e até ovos de Páscoa. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação do suspeito.

O crime ocorreu por volta das 14h, quando havia pouca movimentação no estabelecimento, localizado no centro da cidade. Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pelos funcionários, que relataram o assalto. Os agentes foram ao local, coletaram imagens das câmeras e identificaram as características do suspeito e do veículo usado. Com base nessas informações, a GCM iniciou buscas em diversos bairros.

As informações policiais são que, por volta das 20h30, um homem foi avistado conduzindo um veículo com as mesmas características repassadas. Os agentes deram ordem de parada, mas o suspeito teria ignorado. Teve início uma perseguição e o suspeito foi alcançado e abordado. Na ação, os guardas ainda constataram que o homem também era suspeito de ter participado de um outro assalto à uma loja, ocorrido cerca de três semanas antes. O suspeito foi levado para a delegacia. Ao ser interrogado, ele confessou a participação no crime e ainda revelou que a motocicleta usada na fuga estava com um comparsa conhecido como “R D” Sulivan, já apreendido anteriormente por envolvimento com veículo roubado.