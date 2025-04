Suspeito de invadir casa, prender família e roubar objetos em Icoaraci é preso pela PC

Um suspeito de envolvimento em uma invasão e assalto a uma residência em Icoaraci, distrito de Belém, foi preso preventivamente pela Polícia Civil na segunda-feira (14/4). O homem foi detido em cumprimento a um mandado que investiga o roubo com concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima. Segundo a PC, o crime ocorreu na madrugada do dia 2 de fevereiro deste ano.

A prisão do suspeito ocorreu por intermédio da 8ª Seccional Urbana de Icoaraci. O mandado foi expedido pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. As informações da PC são de que o homem é investigado pelos policiais por ter participado de um assalto a uma residência localizada no Residencial Quinta dos Paricás. As apurações apontam que, junto a outros quatro indivíduos já identificados, o suspeito teria subtraído da residência duas motocicletas, um aparelho de TV, vasta quantia de dinheiro em espécie e ainda foi o beneficiário de recebimentos ilícitos por meio de sua chave PIX.

A Polícia Civil continua as diligências para procurar os demais envolvidos, que serão localizados e presos. Até o momento, os policiais civis conseguiram recuperar os aparelhos celulares e as motocicletas, que foram restituídos à vítima. Além disso, os agentes ainda identificaram os beneficiários finais das transferências bancárias feitas pelo preso. Após os procedimentos de praxe, o homem está à disposição da Justiça.