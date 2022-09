Câmera de vigilância registra assalto em farmácia em Castanhal

A câmera de segurança em uma farmácia registrou o assalto que ocorreu, por volta das 15h desta quinta-feira (22), no estabelecimento localizado no bairro do Jaderlândia, em Castanhal, nordeste do estado.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram que o assaltante está armado com um revólver, usa uma máscara branca e um chapéu grande de palha. Os clientes ficam acuados em um dos cantos da farmácia enquanto os funcionários entregam a renda que está no caixa.

No áudio captado pela câmera dá para escutar quando o assaltante fala aos funcionários da farmácia que está com pressa e que não irá fazer nada com eles. Enquanto uma das funcionárias coloca o dinheiro em uma sacola, o assaltante revista outra mulher e pergunta se ela está escondendo alguma coisa dele.

De acordo com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Galhardo, o assaltante levou a renda de 250 reais da farmácia e um aparelho celular de uma pessoa que passava em frente ao local na hora do assalto. “Ele agiu muito rápido e tudo foi registrado com detalhes. Estamos empenhados na prisão do acusado, com base nessas imagens que foram disponibilizadas pelos proprietários da empresa”, disse.