Polícia

Polícia

Câmera de segurança flagra assalto de homem armado em farmácia de Santarém

Homem roubou na tarde do último sábado (30) as joias da atendente, a mandou entrar em um sala e fugiu

O Liberal
fonte

Homem assaltou atendente de farmácia com uma arma em Santarém. (Reprodução redes sociais)

Um homem armado assaltou uma farmácia no bairro Nova República, em Santarém, no oeste do Pará, na tarde de sábado (30). Uma câmera de segurança flagrou toda a ação do criminoso.

As imagens das câmeras de segurança mostram o assaltante entrando rapidamente no estabelecimento, anunciando o assalto e exigindo joias da atendente. Durante a ação, ele aponta a arma e recolhe os objetos.

Ninguém ficou ferido durante o assalto. Após o roubo, o homem pediu para vítima entrar em um sala e fugiu. A Polícia Militar realiza buscas para localizar o suspeito.

POLÍCIA

