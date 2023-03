'Camarão', chefe do tráfico de drogas na Cremação e Condor, é preso em Belém

Cleverland Dos Santos Quaresma, conhecido pelo apelido de “Camarão”, foi preso pela Polícia Civil do Pará (PCPA) nesta quarta-feira (1º) na Rua Nova II, bairro da Condor, em Belém. As investigações policiais o apontaram como suposto comandante pelo tráfico de drogas na Cremação e também no mesmo bairro onde foi detido.

Em janeiro deste ano, um inquérito policial foi aberto pela PCPA feito para investigar o tráfico ilícito de entorpecente desses dois bairros. Diversas denúncias foram apuradas pela polícia sobre a presença de traficantes nos locais.

De acordo com o relatório da prisão, os agentes de segurança conseguiram identificar Camarão como uma “peça chave” no tráfico da Cremação e da Condor. Um mandado de prisão preventiva foi expedido contra ele.

O suspeito foi localizado em um dos bairros, que segundo a polícia, ele estaria chefiando o tráfico.

Ele foi encaminhado à 4ª Seccional Urbana da Cremação para que os devidos procedimentos fossem realizados. Camarão fica à disposição da Justiça.