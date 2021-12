Cadáver é encontrado em canteiro de obras do Estádio Municipal de Itaituba

Populares se depararam com o corpo de um homem identificado como Dério Lucas de Morais Santos, desovado no terreno onde está sendo construído o Estádio Municipal de Itaituba, no bairro Bela vista, à margem da Rodovia Transamazônica. As informações são do Giro Portal.

A descoberta do cadáver ocorreu na tarde da última quinta-feira (16), mas, pelas condições em que foi encontrado, a probabilidade é que a vítima tenha sido morta pela manhã, já que o corpo não apresentava mau cheiro.

De acordo com as primeiras observações feitas pela equipe do Instituo Médico Legal, a morte teria sido provocada por espancamento. Em razão da dificuldade de acesso ao local, os peritos do IML precisaram quebrar o cadeado que trancava o portão do terreno para recolher o corpo.

Informações repassadas à polícia no local indicam que a vítima atuava como borracheiro na área conhecida como Feira da Johil.