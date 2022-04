Cachorro vítima de maus-tratos é resgatado em Ananindeua

Um cachorro que estaria sendo vítima de maus-tratos foi resgatado na tarde desta quinta-feira (7), no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Segundo vizinhos, o animal era mantido permanentemente amarrado e passava longos períodos com fome e sede na área externa da casa do antigo tutor, exposto à chuva e ao sol.

O cachorro foi encaminhado para uma protetora, que se incumbirá de levá-lo para receber os devidos cuidados veterinários. O tutor foi preso e deverá responder pelo crime de maus-tratos contra animais.

O flagrante foi feito pela delegada Adriana Magno, da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil, com base nas denúncias feitas com o auxílio de fotos e vídeos pelos vizinhos do acusado.