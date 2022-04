Cachorro se coloca de castigo para acompanhar dono no 'cantinho da reflexão'

Uma cena de um garotinho de seis anos chamado Peyton vem viralizando na internet após o pequeno receber a companhia do seu cachorro de estimação, o Dash, durante um castigo imposto pelos seus pais. Tudo aconteceu após o menino decidir brigar com a sua irmã e excluí-la de uma brincadeira, o que fez sua mãe Jillian deixá-lo no cantinho da reflexão para repensar suas atitudes.

No registro, Peyton aparece com a cabeça na parede, virado de costas e conta com a companhia do cãozinho, que se mostra muito solidário com o garoto. A atitude do animal fez Jillian se derreter de amores e logo tirar o filho do castigo. "Eu não poderia ficar brava por muito tempo, porque a cena com que me deparei foi muito fofa", disse ela ao compartilhar o momento, confira:

Peyton e Dash de castigo na sala da casa. (Foto: Jillian Smith)



A família, que reside em Fayette, no Estado de Ohio, foi ampliada com a chegada de Dash há pouco tempo, e desde então, o cachorro e o garoto passaram a formar uma dupla de amigos inseparáveis. Nas redes sociais, a mãe compartilha as brincadeiras e momentos de lazer dos filhos ao lado do cachorro, veja:

Legenda (Foto: Jillian Smith)

