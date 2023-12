'Cacheada' é morta a facadas; corpo foi encontrado na manhã deste sábado, em Marabá

O corpo de uma mulher identificada apenas pelo apelido, 'Cacheada', foi localizado na manhã deste sábado, 30, no Bairro Jardim União, em Marabá, sudeste do Pará. A vítima tinha sinais de violência, com ferimentos no abdômen e pescoço.

Segundo informações levantadas pelo portal Debate Carajás, a mulher foi morta a golpes de faca e o corpo dela foi encontrado embaixo de uma bicicleta, cuja rota estava caída por cima da cabeça da mulher.

O site diz que a Polícia Militar foi acionada para preservar a cena do crime, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para remover o corpo e determinar a causa da morte. A motivação e autoria do crime ainda é desconhecida.

A Polícia Civil conduzirá as investigações para identificar os possíveis suspeitos e também solicita que quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.