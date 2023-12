Uma pessoa é presa e outras três são autuadas por alcoolemia durante operação na PA-319

Uma pessoa foi presa e outras três autuadas por alcoolemia na PA-319, que liga a BR-316 ao distrito de Mosqueiro, nesta sexta-feira (29). O registro foi feito pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), em operação conjunta com demais órgãos de segurança. Em Salinópolis, na praia do Atalaia, a ação integrada realizou 13 autuações por som automotivo em desacordo com a legislação.

O foco do trabalho dos agentes é o combate à poluição sonora, orientação sobre a restrição de acesso de carros na faixa de areia da praia de acordo com o avanço da maré, e a conscientização da importância da Lei Seca.

Ivan Feitosa, coordenador de operações do Detran, explica que autuações por som alto podem resultar em consequências para os motoristas. “Os veículos flagrados diante da irregularidade foram autuados no artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro. A autuação resulta em 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e posterior pagamento de multa no valor de R$ 195,23 de natureza grave e até a remoção do veículo ao parque de retenção”, diz.