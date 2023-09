Caçamba sobe em barreira de proteção do BRT Belém nesta segunda (25)

Na manhã desta segunda-feira (25), um acidente deixou o trânsito ainda mais lento que de costume na avenida Augusto Montenegro, às proximidades do residencial Castro Moura. Uma carreta com meia carga subiu nas barreiras de proteção do sistema Bus Rapid Transit (BRT).

VEJA MAIS

O acidente assustou os outros condutores que passavam pelo local. Muitos deles registraram o fato pelo celular. Com a colisão, o fluxo de veículos ficou mais lento, gerando reclamações por parte de motoristas de carros de passeio, ônibus e caminhões que circulam pela avenida, principal eixo de ligação entre o Distrito de Icoaraci, as avenidas Almirante Barroso e Independência e a rodovia BR-316.