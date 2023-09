Duas pessoas morrem após colisão entre motos na BR-308, em Bragança

Dois homens morreram em um grave acidente que foi registrado na madrugada desta segunda-feira (25), na BR-308, próximo a entrada do ramal que vai para a comunidade do Caratateua, no município de Bragança, nordeste paraense. Conforme as informações iniciais, as duas vítimas fatais conduziam motocicletas que colidiram frontalmente. Até o momento, apenas um dos homens foi identificado, ele seria Carlos Fernando da Costa Gonçalves, de 26 anos.

Segundo o que foi relatado por testemunhas que estiveram no local do acidente, as vítimas seguiam em sentidos contrários da pista quando tudo ocorreu. Os moradores próximos ainda denunciaram que a via está sem sinalização horizontal o que pode ter contribuído para a colisão frontal. A própria população acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, para tentar socorrer os dois homens. No entanto, quando as autoridades chegaram ao local apenas puderam constatar o óbito das vítimas.

Vários vídeos que passaram a circular nas redes sociais mostram como os dois homens e os veículos ficaram após a colisão. As vítimas aparecem gravemente machucadas e muito sangue é registrado na via. Já os veículos estão com a parte do guidão retorcidos e algumas peças espalhadas pela pista, pois quebraram devido ao forte impacto.

Segundo a Polícia Militar, Carlos Fernando estaria em uma Pop 110 branca no sentido de quem vai do Engenho para Bragança, o outro envolvido seguia no sentido oposto, ele havia saído de Bragança e ia para a direção do Engenho, em uma Fan Preta. As testemunhas ainda contaram que, no momento do acidente, as vítimas usavam o capacete de segurança.

A Polícia Civil foi chamada após a constatação das mortes e, posteriormente, a Polícia Científica do Pará Núcleo de Bragança também foi acionada para realizar a remoção e encaminhamento dos corpos para o prédio do Instituto Médico Legal em Castanhal, onde ocorreria a necropsia e posterior a liberação para as famílias realizarem o sepultamento. O Departamento Municipal de Trânsito de Bragança (Demutran) foi até o local para auxiliar na orientação do trânsito e remoção dos veículos para o prédio da Delegacia de Polícia Civil de Bragança, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência sobre o caso.