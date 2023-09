CAC é autuado por falsidade ideológica no Aeroporto Internacional de Belém

A Polícia Federal abriu inquérito, nesta quinta-feira (28), contra um passageiro que transportou em avião quantidade de munição maior que a permitida em lei. Ele levava mais do que havia declarado na guia de despacho de arma de fogo, por isso, é investigado por falsidade ideológica, em Belém.

O peso da bagagem que o passageiro transportou de Santarém à capital paraense fez o Núcleo de Polícia Aeroportuária, do Aeroporto Internacional de Belém, investigar a situação. Logo foi confirmado que ele estava com mais do que as 350 munições de 9mm indicadas na guia.

Registrado como CAC (Caçador, Atirado​r, Colecionador), o homem também levava de maneira legal 300 munições de .40, além de pistolas Taurus TS9 e STi .40. A apreensão, portanto, foi apenas da munição que não constava na guia declarada.

O passageiro não foi preso, mas foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal, onde foi lavrado inquérito policial para investigar a hipótese de falsidade ideológica.

A companhia aérea deve ser autuada com um DSAC (Documento de Segurança da Aviação Civil) e pode ser multada pela falha de segurança que permitiu o transporte de 11 quilos de munição, quando o máximo permitido são cinco quilos.