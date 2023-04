Estudante de colégio particular do Bengui é pego com munição escondida no estojo escolar

Uma munição de arma de fogo foi encontrada no estojo escolar de um aluno de um colégio particular do bairro do Bengui, em Belém, na manhã desta quarta-feira (19). A escola se manifestou, por meio de nota, dizendo que o menino trouxe de casa o projétil, mas não soube explicar de que forma conseguiu. O caso chegou ao conhecimento da diretoria após outros estudantes o denunciarem que estava com a munição.

O colégio informou, também, que o adolescente levou a munição pensando “que se tratava de uma brincadeira”. “Nossa equipe pedagógica, atenta aos movimentos do aluno, imediatamente informou a direção que acionou os pais e a Polícia Militar. O caso já foi resolvido pedagogicamente e administrativamente, encaminhado para os órgãos públicos responsáveis”, detalhou a escola no comunicado enviado à reportagem.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para as polícias Civil e Militar e aguarda retorno.