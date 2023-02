Chacina em Sinop: Segundo suspeito se entrega à polícia; homem é CAC e ostentava armas

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, se entregou à Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (23) após matar sete pessoas em uma chacina em um bar em Sinop, a 503 km de Cuiabá (MT). Ele estava foragido desde terça-feira (21), quando ocorreu o crime. O cúmplice de Edgar, Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar na tarde de quarta-feira (22).

Edgar se entregou em um imóvel localizado na Rua Projetada, no Bairro Jardim Califórnia. O delegado Bráulio Junqueiro afirmou que o assassino confessou informalmente o crime e que responderá por sete homicídios, todos qualificados.

O advogado de defesa do assassino disse que ele se demonstra arrependido.

Dupla tem passagens pela polícia

A Polícia Civil informou que tanto Edgar quanto Ezequias têm diversas passagens pela polícia. Ezequias tinha um mandado de prisão em aberto e Edgar tem registro por violência doméstica.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, testemunhas disseram que o clima no bar estava tranquilo antes do crime. A caminhonete e a espingarda usada pelos autores foram apreendidas em um terreno no bairro Vila Verde.

Envolvido em chacina é CAC

Edgar tem registro como Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC) e frequentava um clube de tiro em Sinop, mas foi desfiliado por faltas, segundo a Federação de Tiro de Mato Grosso (FTMT). Em um vídeo postado nas redes sociais, o suspeito mostra que estava em um clube de tiro e tinha acertado um alvo, ostentando as balas usadas nos disparos.