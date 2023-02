Segundo envolvido em chacina em Sinop (MT) decide se entregar à polícia

O segundo suspeito apontado por envolvimento na chacina ocorrida na última terça-feira (21) em Sinop, no Mato Grosso, identificado como Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, decidiu se entregar às autoridades. Por intermédio de seu advogado, Marcos Vinicius Borges, ele informou que irá se apresentar à Polícia Civil nesta quinta-feira (23).

Segundo o advogado, a decisão partiu do próprio Edgar após consulta com sua defesa. A única condição estabelecida pelo suspeito para se entregar é a garantia dos seus direitos institucionais e integridade física durante o processo. O RD News, parceiro do Metrópoles, confirmou a informação.