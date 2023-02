Dupla promove chacina em bar após perder dinheiro em jogo de sinuca

Seis pessoas, incluindo uma adolescente de 12 anos, foram brutalmente assassinadas em um bar de Sinop (MT), cidade a 504 km de Cuiabá, no final da tarde desta terça-feira (21). Os autores da chacina são dois homens que haviam perdido duas vezes consecutivas um jogo de sinuca apostado em dinheiro. De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, os dois suspeitos se sentiram "zoados" pelos colegas após terem perdido as partidas e, inconformados, decidiram se vingar e reaver a quantia perdida.

A chacina aconteceu em um bar do bairro de Jardim Lisboa. Câmeras do circuito interno de segurança do estabelecimento registraram toda a dinâmica do crime, confirmada pelo tenente Romening dos Santos Silva. Os suspeitos perderam a primeira rodada do jogo, mas, decidiram sair para pegar mais dinheiro e retornaram ao bar. Entretanto, perderam novamente e foram alvo de zombaria de um grupo de pessoas que acompanhava os homens com quem estavam jogando. Foi nesse momento que eles foram até o carro para pegar duas armas.

Como foi a dinâmica do crime

O primeiro suspeito rende as pessoas usando uma arma curta e as coloca de frente para a parede do bar. Enquanto isso, o segundo homem volta para dentro do estabelecimento com uma espingarda calibre 12mm e começa a disparar contra as vítimas. Os quatro primeiros homens são mortos à queima-roupa e um quinto, de camiseta vermelha, ainda tenta correr junto com a adolescente em direção à rua, mas o criminoso armado com a espingarda acerta os dois já na parte de fora do bar. Depois, ele retorna e tenta atirar novamente contra uma das vítimas que está caída, mas não consegue.

Uma mulher que estava sentada em uma das mesas não consegue fugir e só tem a reação de se abaixar atrás de uma mesa. Um outro homem que estava no local, sai correndo assim que vê o primeiro disparo e consegue escapar. Os dois atiradores pegam dinheiro que estava sobre uma das mesas de sinuca, alguns objetos nas mesas, a bolsa da mulher e fogem em uma caminhonete branca.

Ao todo, das nove pessoas que estavam no interior do bar além dos assassinos, sete foram mortos - seis homens e a adolescente - e uma pessoa ficou gravemente ferida. De acordo com o tenente Romening Silva, algumas vítimas não estavam envolvidas no jogo que estava acontecendo, mas acabaram sendo alvejadas simplesmente por estarem no local.

Veja quem são as vítimas da chacina em Sinop

Larissa Frasao de Almeida – 12 anos

Orisberto Pereira Sousa – 38 anos

Adriano Balbinote – 46 anos

Getúlio Rodrigues Frasão Júnior – 36 anos

Josué Ramos Tenório – 48 anos

Maciel Bruno de Andrade Costa – 35 anos

Elizeu Santos da Silva – 47 anos

Autores da chacina em Sinop são identificados

Horas depois do crime, a Polícia Civil do Mato Grosso informou que os dois assassinos haviam sido identificados. São eles Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, 27 anos. Os dois estão foragidos.