Homem invade hospital e deixa três feridos; município registrou chacina dias antes

Na madrugada desta quarta-feira (15), um homem armado invadiu o Hospital Municipal de Ibicuitinga (CE) e feriu três pessoas. O ataque ocorreu apenas quatro dias depois de uma chacina que vitimou quatro pessoas e feriu uma criança no mesmo município.

As autoridades de segurança pública, incluindo equipes das Polícias Civil e Militar, foram acionadas para atender a ocorrência de lesão corporal. As vítimas receberam os primeiros socorros no hospital local e, em seguida, foram transferidas para uma unidade de saúde em Fortaleza.

A investigação está sendo conduzida pela Delegacia Municipal de Morada Nova. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou em nota que as diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e elucidar os fatos. De acordo com a Prefeitura de Ibicuitinga, após ser informada do ocorrido, a gestão municipal entrou em contato com a SSPDS para que providências sejam tomadas.

Segundo fontes da região, um dos baleados foi o vigilante da unidade de saúde. O autor do crime teria fingido passar mal para entrar no hospital, e um profissional de saúde, ao ajudá-lo, foi surpreendido com um tiro.

Chacina no município

A região de Ibicuitinga ainda se recupera da chacina ocorrida no último dia 11 de fevereiro, na qual quatro pessoas de uma mesma família foram mortas e uma criança foi baleada. Dois suspeitos foram presos, e a motivação do caso pode ter relação com facções criminosas.