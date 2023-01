Cinco pessoas morrem durante chacina em Pernambuco; um bebê está entre as vítimas

Cinco pessoas foram assassinadas a tiros em São João, no Agreste de Pernambuco, na noite da quinta-feira (26). Entre as vítimas está Maria Sophia Gonçalves da Silva, uma bebê de apenas dois anos, que morreu no hospital. O caso é investigado pela polícia. De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), as apurações iniciais apontam que o crime pode ter sido motivado pela rixa entre grupos ligados ao tráfico de drogas. As informações são do G1 de Pernambuco.

VEJA MAIS

Os outros mortos durante a chacina tinham entre 21 e 27 anos. São eles: Vinícius Ravelly Ferreira Cavalcante, de 27 anos, Lucas Pereira Andrade, de 23 anos, Valderlan Vinícius Bezerra Alves, de 27 anos, e Durval Roberto Pereira Neto, de 21 anos. Os três primeiros morreram no local do crime, enquanto Durval faleceu no hospital.

Sete pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, na mesma região.