Cabo da Polícia Militar se mata após atirar na esposa, no bairro da Pedreira

O cabo Herody da Polícia Militar do Pará cometeu suicídio após atirar contra a esposa, Suelen Pimentel. A tragédia aconteceu na casa de familiares do policial, por volta de 21h, neste domingo (27), no canal da Visconde de Inhaúma, próximo a Travessa Vileta, no bairro da Pedreira. Suelen foi levada ao hospital. Vizinhos informaram que ela saiu consciente e com um pano na direção do rosto, onde teria levado um tiro.

Ao redor da casa onde ocorreu o crime ficou lotado de vizinhos, familiares, moradores do bairro e a polícia, que cercou a área e impediu a aproximação dos curiosos. O comentário de amigos e conhecidos do casal é de que as brigas eram constantes. Neste domingo (27), eles teriam passado o dia bebendo e, em um momento, em que o cabo entrou na casa para trocar a camisa os dois teriam iniciado uma briga.

"Eles estavam aqui pela frente bebendo, foi o tempo que ele entrou e já teve a discussão dentro da casa", comentou um amigo do cabo de infância, que preferiu não falar o nome. O rapaz acrescentou que a vida do casal era conturbada, pois todo final de semana eles tinham discussões que terminavam em agressões.

VEJA MAIS

"Várias pessoas diziam para ela terminar com ele, mas ela dizia que era complicado, pois se um dia ele a visse com outra pessoa ocorreria uma tragédia", disse mais um amigo do casal. Em uma das brigas passadas, o cabo Herody chegou a quebrar o braço da companheira.

Ninguém soube informar ao certo sobre o que ocasionou na briga e nem o que ocorreu dentro da casa, mas a hipótese é de que os dois discutiram e Herody teria atirado contra a esposa e depois cometido suicídio. "Eu acho que ele se desesperou e achou que ela tivesse morrido e acabou cometendo o suicídio. Eu estou aqui em choque, sem acreditar. O corpo dele está próximo da área de serviço", acrescentou o amigo de infância do cabo.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até ao local e levou Suelen para uma unidade de saúde. A informação é que ela saiu consciente. O casal tem dois filhos adolescentes, uma menina de 15 anos e um menino de 16. Policiais aguardavam a chegada da equipe do Centro de Perícias Científicas para realizar o trabalho de levantamento e remoção do corpo do policial.