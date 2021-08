Cães da PRF ajudam na apreensão de quase 40 quilos de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, neste domingo (22), em Marabá, 36,8 quilos de pasta base de cocaína e um de crack. Um homem foi preso por tráfico de drogas. Uma equipe fiscalizava no km 343 da BR-230, por volta das 12h30, quando abordou uma caminhonete Chevrolet Montana Sport, cor branca, placas de Porto Velho (RO), conduzida por um homem de 45 anos.

Durante os procedimentos de fiscalização, o condutor apresentou muito nervosismo e incômodo com a presença dos policiais. Desconfiados, os PRFs, com técnicas de fiscalização para enfrentamento ao narcotráfico e com o apoio do Canil da Guarda Municipal de Marabá, realizaram uma vistoria minuciosa no veículo, e encontraram as drogas escondidas na caminhonete.

Ao todo, foram encontrados 36 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, dois tabletes de substância análoga a crack, além de R$ 2.634,00 (em dinheiro). Questionado sobre a procedência das drogas, o homem informou que saiu de São José do Rio Claro (MT), tendo como destino final, o município de Marabá. Ainda segundo a PRF, a quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de mais de R$ 1,5 milhão para o crime organizado. Diante do exposto, em tese, do crime de tráfico de drogas, o homem e as drogas foram encaminhadas para Policia Federal de Marabá para os procedimentos cabíveis.