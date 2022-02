Buscas por vítimas de naufrágio em Itaituba chegam ao terceiro dia

As buscas por desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação no último domingo (06), na comunidade São Luiz do Tapajós, em Itaituba, chegaram no terceiro dia. Uma das vítimas foi encontrada com vida por populares no dia do acidente, e outras três seguem sendo procuradas nesta terça-feira (08). A motivação do acidente ainda está sendo investigada.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou, na manhã desta terça, que as buscas continuam sendo realizadas na região. Algumas horas depois do acidente, uma das vítimas foi localizada, e os bombeiros encontraram coletes salva vidas e parte do toldo da embarcação na área onde ocorreu o naufrágio.

No dia do acidente, a Polícia Militar informou que quatro homens estavam na embarcação, do tipo "voadeira", pescando nas proximidades das corredeiras da localidade, quando houve o naufrágio. Conforme detalhou o CBMPA, moradores da comunidade ajudaram nas buscas pelos desaparecidos.