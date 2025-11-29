Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Buchecha' morre após confronto com a polícia em Concórdia do Pará

O suspeito foi apontado pela Polícia Militar por envolvimento com uma facção criminosa, além de comandar ataques às instituições de segurança pública, comerciantes e ameaçar os moradores

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o material apreendido pela polícia após o confronto. (Foto: Divulgação | PMPA)

Um homem identificado como Junior Leno Batista Dias, conhecido pelo apelido de "Buchecha", morreu em confronto com a polícia na noite de sexta-feira (28/11) em Concórdia do Pará, região nordeste do estado. De acordo com a Polícia Militar, guarnições foram acionadas para cumprir um mandado de prisão contra Júlio Cezar Brito de Queiroz, o "Tio Onça", com quem "Buchecha" estaria. 

Conforme as autoridades, “Tio Onça”, “Buchecha” e um outro homem chamado de “Gadu” estariam armados na localidade Bom Jardim, mais precisamente no Ramal São Julião. O trio foi apontado pela PM por envolvimento com uma facção criminosa, além de comandar ataques às instituições de segurança pública, comerciantes e ameaçar os moradores.

Assim que os policiais chegaram ao endereço, cercaram a área. Os suspeitos viram os agentes e fugiram em direção a uma área de mata. Segundo a PM, nesses momentos o trio atirou contra os militares, que revidaram. “Bucehcha” acabou sendo atingido na troca de tiros. Ele chegou a ser socorrido até o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. 

Ao término do confronto, as autoridades apreenderam duas armas de fogo, munições, um colete balístico, três rádios comunicadores, duas balaclavas, uma faca, uma lanterna, três celulares e 200 gramas de oxi.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC confirmou que o suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. "Com ele foram apreendidos uma espingarda e dois cartuchos. No local ainda foram apreendidos um rifle calibre municiado, um colete balístico, cinco munições intactas, 200 gramas de substância semelhante à crack, duas balanças de precisão, três celulares, três rádios portáteis, duas balaclavas, além de outros objetos que estavam com cinco comparsas do suspeito. Todos fugiram por uma área de igapó ao avistarem os policiais. Diligências seguem para localizá-los. O caso é apurado pela Delegacia de Concórdia do Pará", informou a instituição.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

buchecha

morre após confronto

concórdia do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Foram recuperados dois veículos e um aparelho celular

30.11.25 10h16

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

APREENSÃO

Cerca de 35 tabletes de maconha são localizados por cão farejador em ônibus na BR-155, em Marabá

A ação ocorreu na tarde deste sábado (29), após fiscalização da PRF e PM

29.11.25 19h53

MORTE

Ciclista morre ao ser atingido por carreta na PA-136, que liga Castanhal a Terra Alta

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (29)

29.11.25 19h10

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

MORTE

Mulher tem a cabeça esmagada por caminhão em acidente na BR-316, em Marituba

A vítima e o companheiro estavam em uma bicicleta, na manhã deste sábado (29), quando tudo ocorreu

29.11.25 16h07

CRIME

Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Foram recuperados dois veículos e um aparelho celular

30.11.25 10h16

PEDIDO DE JUSTIÇA

Morte de Cleide Moraes completa 4 anos e 'sociedade cobra resposta', diz filha da vítima

Atualmente, o acusado do crime, Victor Hugo dos Reis ​Morais, responde em liberdade

24.07.24 17h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda