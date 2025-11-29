'Buchecha' morre após confronto com a polícia em Concórdia do Pará

Um homem identificado como Junior Leno Batista Dias, conhecido pelo apelido de "Buchecha", morreu em confronto com a polícia na noite de sexta-feira (28/11) em Concórdia do Pará, região nordeste do estado. De acordo com a Polícia Militar, guarnições foram acionadas para cumprir um mandado de prisão contra Júlio Cezar Brito de Queiroz, o "Tio Onça", com quem "Buchecha" estaria.

Conforme as autoridades, “Tio Onça”, “Buchecha” e um outro homem chamado de “Gadu” estariam armados na localidade Bom Jardim, mais precisamente no Ramal São Julião. O trio foi apontado pela PM por envolvimento com uma facção criminosa, além de comandar ataques às instituições de segurança pública, comerciantes e ameaçar os moradores.

Assim que os policiais chegaram ao endereço, cercaram a área. Os suspeitos viram os agentes e fugiram em direção a uma área de mata. Segundo a PM, nesses momentos o trio atirou contra os militares, que revidaram. “Bucehcha” acabou sendo atingido na troca de tiros. Ele chegou a ser socorrido até o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao término do confronto, as autoridades apreenderam duas armas de fogo, munições, um colete balístico, três rádios comunicadores, duas balaclavas, uma faca, uma lanterna, três celulares e 200 gramas de oxi.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC confirmou que o suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. "Com ele foram apreendidos uma espingarda e dois cartuchos. No local ainda foram apreendidos um rifle calibre municiado, um colete balístico, cinco munições intactas, 200 gramas de substância semelhante à crack, duas balanças de precisão, três celulares, três rádios portáteis, duas balaclavas, além de outros objetos que estavam com cinco comparsas do suspeito. Todos fugiram por uma área de igapó ao avistarem os policiais. Diligências seguem para localizá-los. O caso é apurado pela Delegacia de Concórdia do Pará", informou a instituição.