Briga entre homens em situação de rua termina com morte em Castanhal; PM prende suspeito

Um homem, de nome não revelado, foi morto com uma facada na noite de segunda-feira (7/10), em frente a uma farmácia localizada na avenida Barão do Rio Branco com a travessa Quintino Bocaiúva, em Castanhal, nordeste do Pará. O suspeito de cometer o crime, Edivaldo Freitas de Oliveira, 38 anos, foi preso pela Polícia Militar. Segundo a PM, a vítima e o Edivaldo, que viviam em situação de rua, se desentenderam e entraram em uma luta corporal, que terminou com o esfaqueamento de um deles.

Por volta das 20h, uma guarnição do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) soube do caso e recebeu a informação de que a vítima tinha sido socorrida por um mototáxi para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. No entanto, a polícia descobriu que o homem em situação de rua não tinha resistido ao ferimento e morreu.

Os militares do 5º BPM se deslocaram até o local do crime e, chegando lá, viram moradores apontando para Edivaldo, dando a entender que ele estaria envolvido no homicídio. A PM se dirigiu até o suspeito e perceberam que ele estava com uma faca de cozinha, supostamente, suja de sangue. Com base na materialidade encontrada e o relato dos moradores, os agentes o prenderam.

Após a captura, a PM apresentou o suspeito à Polícia Civil. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.