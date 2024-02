Briga em terreno baldio deixa um morto e outro ferido em Parauapebas

Jailson da Silva Reis, de 41 anos, morreu após se envolver em uma briga, na manhã desta terça-feira (20), em imóvel abandonado que fica na avenida Pernambuco, no bairro Liberdade, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Outro homem, identificado como Edson Figueiredo da Silva, 29 anos, o “Di Belém”, se feriu na mesma confusão. As autoridades ainda investigam como o conflito começou.

Para imprensa da região, uma moradora disse que o local é frequentado por pessoas em situação para o consumo de drogas e bebidas alcoólicas. A testemunha afirmou que ouviu barulho de briga. Edson teria saído do terreno com um grande ferimento na barriga, segurando as vísceras com as mãos e com uma faca cravada no braço.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados ao caso. Foi quando as autoridades encontraram Jailson morto na cena do crime. O corpo dele, que apresentava perfurações de faca na cabeça, foi removido ao Instituto Médico Legal.

Edson foi socorrido com vida para um hospital, mas em estado grave de saúde. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.