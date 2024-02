Divisão de conta entre amigos em festa termina em briga generalizada

Um desentendimento entre quatro amigos sobre divisão de conta em uma boate no Centro de Boa Vista terminou em uma briga generalizada neste domingo (18). A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência enquanto a equipe estava abordando outro homem em frente à boate. Um dos jovens, de 26 anos, disse à PM que ele e um amigo, de 24, bebiam na boate e o outro de 26 decidiu juntar as mesas e dividir o valor do consumo do quarteto. No final, ao dividir a conta, dois amigos disseram que não haviam consumido o valor que lhe foram cobrados.

Os três foram para fora da boate e começaram uma briga generalizada com chutes e socos. Uma quarta pessoa, de 27 anos, também estava consumindo bebida no local. Apesar do desentendimento e agressões, nenhum dos quatro jovens quis prestar queixa e foram liberados. O caso não foi registrado em nenhuma delegacia.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)