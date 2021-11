Preso suspeito de tentar matar amigo a pauladas após briga por divisão de conta em bar, em Santarém

No bairro Nova República, em Santarém, um jovem foi preso na noite da última segunda-feira, 01, após agredir seu amigo com uma paulada na cabeça. O caso foi classificado como tentativa de homicídio, e a briga que levou à agressão teria começado por causa da divisão da conta do bar.

Ezequiel Messias Gomes e Lucas Abreu de Sousa estavam bebendo no bar quando, na hora de pagar, teriam se desentendido. Testemunhas contaram que a briga teria iniciado porque um não concordava com a divisão da dívida acumulada na noite de bebedeira, já que um teria bebido mais que o outro. A altercação foi ficando cada vez mais acalorada, até evoluir para as agressões físicas. Testemunhas informaram a polícia que no meio da briga, Ezequiel agrediu Lucas com as pauladas. Após ser atingido, ele cai desacordado e o agressor foge do local.

Pessoas no bar chamaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192), cujos paramédicos fizeram os primeiros atendimentos à vítima e o levaram ao Pronto Socorro Municipal.

O 3° BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi acionado em seguida e, em rondas pelo bairro, conseguiu prender o agressor, conduzindo-o à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde de Lucas.