Briga em bar termina com homem morto por espancamento em Santarém

Um homem identificado como Rogério Fernandes foi perseguido, agredido e morto na madrugada deste domingo (1º/12), em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu na rua Valnir Sarmento, entre as ruas Geraldo Pastana e Travessa Valdir Ganzer, no bairro Conquista. Conforme as informações iniciais, a vítima teria sido espancada até a morte após uma suposta confusão em um bar. Um segundo homem que também estava sendo perseguido conseguiu fugir.

A Polícia Militar foi acionada para verificar a situação por volta de 4h50. As pessoas relataram que um homem estava sendo agredido e era necessário a presença de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, quando a PM e os socorristas chegaram ao local, constataram o óbito de Rogério. Os militares não encontraram nenhum documento de identificação com o morto no local e a família fez o reconhecimento após a remoção.

Os relatos colhidos com a população é que Rogério fugia de dois suspeitos que estavam em uma moto. No entanto, a vítima acabou sendo alcançada e começaram as agressões com socos e golpes de capacete. Uma mulher, que seria a proprietária do bar onde a confusão iniciou, relatou aos policiais que a vítima esteve no estabelecimento durante a madrugada e teria se envolvido em uma briga. No entanto, Rogério saiu do local por volta de 3h50. Não há detalhes sobre o que motivou a briga no bar ou as identidades das pessoas envolvidas. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.