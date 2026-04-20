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Polícia

Briga em bar termina com homem morto e duas pessoas feridas em Parauapebas

O episódio ocorreu em um estabelecimento localizado na Rodovia Faruk Salmen, por volta de 1h desta segunda-feira (20/4)

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o homem que morreu após a briga. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Uma confusão generalizada em um bar de Parauapebas, no sudeste do Pará, terminou com a morte de Thiago Mesquita dos Santos, de 33 anos, na madrugada desta segunda-feira (20). O episódio ocorreu em um estabelecimento localizado na Rodovia Faruk Salmen, por volta de 1h. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada após denúncias de que pessoas haviam sido atingidas por golpes de arma branca. Ao chegar ao local, os policiais encontraram equipes de saúde prestando atendimento às vítimas. Até agora, as circunstâncias da briga não foram esclarecidas.

Thiago chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP), mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade, ainda conforme o Correio.

Pablo Silva Araújo, 24 anos, outro ferido, sofreu um corte grave na região do pescoço e precisou passar por cirurgia de emergência.  De acordo com o Correio de Carajás, um adolescente de 17 anos, que também estava no bar, teve lesões leves na mão e no ombro ao tentar conter a briga, mas recusou atendimento médico. Por enquanto, o estado de saúde dos dois é desconhecido.

A PM realizou buscas com apoio de outras equipes. No entanto, nenhum suspeito foi localizado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que as circunstâncias e autoria do caso são apuradas pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", informou a instituição policial.

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