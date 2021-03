Polícia prende dupla que aplicava golpes para roubar carros em Parauapebas

A Polícia Militar prendeu Jason Robert Gomes de Oliveira e Daniel Fernandes Souza sob acusação de estelionato. Os dois homens, segundo a PM, se aproximavam das pessoas pelas redes sociais e após ganhar a confiança delas, pediam-lhes os carros emprestados, especialmente, carros já sublocados, e de posse dos veículos, vendiam os automóveis fora do sudeste do Pará, região do município.

De acordo com as vítimas ouvidas pela PM, o golpe seguia um roteiro padrão. Jason de Oliveira era quem usava as redes sociais para conquistar a amizade das vítimas. Com algumas pessoas, o acusado estreitava os relacionamentos a ponto de sair para beber e comer em barzinhos da cidade.

Jason selecionava seus amigos, ou seja, ele escolhia quem costumava alugar carros em Parauapebas. Então, um belo dia, ele pedia o veículo emprestado para rodar com motorista de aplicativo de transportes ou outra finalidade, e desaparecia do mapa com o veículo.

A polícia informou que em certos momentos, o próprio Jason eram quem sublocava o carro. De posse do veículo, Jason sempre repassava o carro para Daniel Souza, que, de fato, era quem vendia os automóveis fora da cidade. Quando a vítima encontrava com ele, ouvia desculpas seguidas até a exaustão da pessoa que lhe havia cedido o veículo e, em seguida também desaparecia.

A polícia informou que várias pessoas caíram na conversa do acusado, e agora estão com débitos altos junto a firmas de sublocação de carros em Parauapebas. Na noite desta segunda-feira (1º), uma mulher, que seria a próxima vítima dos golpistas, foi alertada por um amigo dela, que já havia caído no golpe, e ela acionou a PM.

Os militares deram voz de prisão em flagrante ao acusado no momento em que ele se apresentou para pegar as chaves do carro com a mulher, na casa dela. Questionado, Jason logo entregou Daniel. A polícia encontrou Daniel em um posto de combustíveis da rua JK, no bairro Rio Verde, à espera de Jason e do novo carro. Ele também foi preso em flagrante.

Nos aparelhos celulares dos dois acusados, os policiais já constataram conversas entre eles, que deixam claro o esquema de estelionato armado para ludibriar as pessoas, incluindo, as conversas mais recentes sobre o carro da mulher que os denunciou.

Sob acusação de crime de estelionato, os dois homens foram apresentados na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Parauapebas. A polícia informou que identificou três processos criminais contra Jason de Oliveira, um no Estado de Goiás, pelo crime de estelionato, e outros dois em, Parauapebas, por furto e também por estelionato.